Гидом буду!

21:16, 20 апреля 2023, ПАИ

Подошла к завершению теоретическая часть проекта «Волонтёры гостеприимства: Мастерство гида», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Её финальным аккордом стала уже третья встреча с членом Союза архитекторов и Союза реставраторов России (г. Псков), ведущим архитектором ОАО Института «Псковгражданпроект» Владимиром Васильевым, которая состоялась на базе Центра туризма и творческих индустрий Пскова. Лекция «Губернский Псков» не просто погрузила присутствующих в историю памятников архитектуры Пскова середины XIX – начала XX века, но и поведала им о творческом пути и жизни архитекторов, оставивших нам такое богатое наследие.

«Я упоминаю только те здания, о которых могу добавить хоть несколько слов сверх того, что знает интернет, — поделился Владимир Васильев. — Потому что мы с вами потенциальные экскурсоводы и говорить должны не только друг с другом, но прежде всего с нашими гостями. И гостям будет неинтересно, если вы будете излагать только сведения из интернета».

Впитав множество не просто полезной, а, пожалуй, уникальной информации, теперь участники проекта на практике начнут отрабатывать свои творческие замыслы. Уже этим летом они будут проводить экскурсионные программы для гостей города, псковичей и школьников пяти пилотных регионов России, которые вошли в проект.

Только факты

Проект «Волонтёры гостеприимства: Мастерство гида» стартовал в ноябре 2022 года. Его участником мог стать любой житель Пскова от 15 до 35 лет. За восемь месяцев ребята освоили обучающие кейсы экскурсоведения, краеведения, археологии, основ межнационального взаимодействия в рамках общения с иностранными гостями и представителями других культур, особенностей работы при сопровождении делегаций, а также тренинги ораторского искусства и тимбилдинга, социального проектирования.

В рамках программы о региональных объектах Всемирного наследия и законодательстве в этой области волонтёрам рассказала руководитель Псковского регионального отделения МОО «Национальный комитет ИКОМОС Россия» Елена Яковлева. Серию мероприятий по истории Пскова провела краевед, автор серии статей и исследований, заведующая краеведческим отделом ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» Елена Киселёва. А основы архитектуры и губернское архитектурное наследие будущие гиды изучили благодаря интересным лекциям руководителя проекта «Волонтёры гостеприимства: Мастерство гида» Надежды Сухаревой и ведущего архитектора ОАО Институт «Псковгражданпроект» Владимира Васильева.

О целях, которые привели юных волонтёров в проект, и о планах на будущее ребята рассказали после завершения лекции. Так, инженер-проектировщик Юлия Жукова серьёзно задумалась над тем, как сменить программу «Компас» на указку гида, во время пандемии коронавируса.

«Я смотрела программы гидов из других городов, и мне понравилась их работа Это настолько интересно! — отмечает Юлия. — И потом надо гулять, а у меня работа в основном сидячая. Так что этот новый вид деятельности может стать отличным дополнением к моей основной профессии. А если получится, то можно будет основательно этим заняться. Тем более что в проекте мы не только получили уникальные знания об истории города, но и узнали, как сохранять интерес публики к материалу и разнообразить экскурсию. Так что будем дарить псковичам и гостям нашего города не только ценную информацию о Пскове, но и хорошие впечатления».

Девушка уверена, что туризм в России активно развивается, а значит, это направление будет популярным, особенно в нашем регионе с богатейшей историей и уникальным архитектурным и культурным наследием.

А ученица 10-го «А» класса школы № 47 Евгения Лыжина узнала об этом проекте от своего учителя Елены Васильевой.

«Наш класс заинтересовала эта идея, и мы решили попробовать все тонкости этого ремесла на деле, — говорит Евгения Лыжина. — Но когда мы решились на этот шаг, мы и не предполагали, что это будет настолько интересно! Я патриот своей малой родины и теперь хочу поделиться накопленными знаниями с такими же единомышленниками. Буду показывать им красоты нашего края и помогать людям в познании этой красоты!» — поделилась она.

Уверена в том, что опыт волонтёрства ей непременно пригодится, и ученица 10-го «А» класса школы № 47 Альбина Шмакова.

«Для меня было очень интересно и полезно осваивать и рассказывать историю родного края, — отмечает девушка. — Мне понравилось изучать стили архитектуры, разбираться в мелочах древних построек. От всех участников проекта хочу поблагодарить наших замечательных педагогов. Теперь мне тоже хочется делиться полученными знаниями с другими людьми!» — рассказала Альбина.

Впереди у ребят выпускная работа по объектам нашего города, которую они готовят не только на базе полученных в проекте материалов, но и занимаясь тщательным поиском эксклюзивной информации в архивах и библиотеке. А значит, добровольческая инициатива «Волонтёры гостеприимства» непременно поспособствует развитию регионального туристического бренда, сделает путешествия более доступными и ориентированными в том числе и на молодёжь.

В материале фото автора и из архива Юлии Жуковой, Евгении Лыжиной и Альбины Шмаковой.