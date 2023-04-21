Главные бухгалтеры отмечают профессиональный праздник

08:13, 21 апреля 2023, ПАИ

21 апреля в России профессиональный праздник отмечают финансовые гении любых организаций — главные бухгалтеры. День главбуха (День главного бухгалтера) был учрежден несколько лет назад редакцией специализированного журнала «Главбух».

Цель этого праздника — напомнить руководству и сотрудникам компаний о том, что финансовые потоки и финансовые отчеты не формируются сами собой. За ними ответственно следят главные бухгалтеры.

«Мы призываем всех, кто сталкивается в своей работе с главными бухгалтерами, хотя бы ненадолго отложить свои дела, найти несколько минут и поздравить их, сказав им спасибо за их нелегкий, но такой нужный труд», — говорят организаторы праздника.

Дата празднования Дня главбуха, по словам организаторов, выбрана совсем не случайно. «Во-первых, конец апреля — как раз то самое время, когда бухгалтер может немного расслабиться перед длинными майскими выходными», — отмечают они. Ну а во-вторых, именно в этот день, 21 апреля, в 1994 году вышел в свет первый номер журнала «Главбух».