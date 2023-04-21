В Пскове полиция устанавливает личность погибшей женщины

09:48, 21 апреля 2023, ПАИ

Личность неизвестной женщины устанавливает полиция в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Скелетированный труп обнаружили 1 сентября 2020 года у деревни Опочицы в черте города. По заключению медико-криминалистической и судебно-медицинской экспертиз костные останки принадлежат женщине. Предположительно, ее биологический возраст составляет 35–40 лет (плюс-минус 5 лет). Смерть, а следовательно, и безвестное исчезновение неопознанной женщины произошли в июне 2018 года.

Приметы: рост 160–170 сантиметров, среднего телосложения, волосы тёмно-русые, короткие. Предположительно, в момент исчезновения при жизни женщина имела волосы темного цвета до плеч, связанные в хвостик сзади.

Была одета в светлую футболку, а поверх неё в сарафан светлого оттенка с карманами спереди, также на ней были колготки либо штаны тёмные. Женщина могла носить очки и злоупотребляла алкоголем.

По информации, полученной от лиц, которые видели её при жизни, эта гражданка могла временно проживать в районе ДЭУ, Овсище, у своей бабушки.

Всех, кому что-либо известно о личности этой женщины, просят обратиться по телефонам: 59-63-09 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-29, 8-952-2144897 (оперуполномоченный отдела разыскной работы УМВД России по городу Пскову) , 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 02.