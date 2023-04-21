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Происшествия

Псковские приставы заставили предприятие погасить долги за сырье

Около 50 миллионов долгов оплатила компания по производству молочных продуктов поставщикам Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП по региону. 

В отделении судебных приставов Пушкиногорского, Новоржевского, Бежаницкого и Локнянского районов на исполнении находилось сводное производство о взыскании средств с организации в пользу иных юридических лиц, а именно поставщиков сырья.

Предприятие, занимающееся производством молочных продуктов, задолжало за предоставленное сырьё. Компании-поставщики подали в суд, который обязал должника выплатить все долги.

После поступления документов в службу судебный пристав возбудил исполнительное производство и уведомил об этом директора компании. В добровольный срок задолженность перед поставщиками сырья погашена не была.

Тогда пристав направил постановление о взыскании исполнительского сбора на сумму более 1,8 миллиона рублей, после чего предприятие приступило к погашению задолженности. Сначала были взысканы денежные средства в пользу поставщиков, а затем и исполнительский сбор.

«Стоит также отметить, что в эти задолженности вошли и 74 штрафа ГИБДД, которые также не были оплачены компанией вовремя», — добавили в ведомстве.

На сегодняшний день компания не является должником. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, заключили в региональном УФССП.

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