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Общество

Григорий Стороненков приглашает псковичей на экологический квест

«Чистые игры» состоятся на территории микрорайона Овсище на пляже реки Великой 22 апреля в 12:00. Это мероприятие, которое полюбилось жителям микрорайона, рассказал ПАИ депутат Псковской городской Думы по округу №11 Григорий Стороненков.

«Оно объединяет всех неравнодушных горожан, которые любят свой Псков и хотят видеть его чистым  и опрятным, - отметил Григорий Стороненков. - Мероприятие становится все шире, но главное - молодежь приобщается. Поэтому, если вы хотите весело, интересно и полезно провести время, приходите! Кстати, в этом году участников, а значит и команд, ожидается еще больше. Поэтому территория, которую мы уберем, а это берег Великой, будет еще шире».

Добавим, «Чистые игры» - экологический квест, в ходе которого команды участников за ограниченное время собирают мусор с природной территории, разделяют и получают баллы в зависимости от количества собранных отходов. Победители награждаются призами.

Всех участников  ждут эковикторина и экостанции и конкурсы.

После пройденного квеста состоится дружный пикник и угощение в виде жареного супа. Так что организаторы советуют захватить с собой большую кружку.

Напомним, по итогам «Чистых игр» в Овсище в прошлом году собрано 280 мешков мусора общей массой более 1,5 тонны.

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