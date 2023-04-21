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Общество

«Экопром» напомнил псковичам об ответственности за порчу контейнеров

Филиал ООО «Экопром» предупредил псковичей об ответственности за порчу контейнеров.  

Так, например, житель Печор поджёг пластмассовый мусорный контейнер возле дома № 24 на улице Сельской. Происшествие произошло в марте. В результате сотрудники МВД привлекли его к административной ответственности, предусмотренной статьей 7.17 КоАП РФ.

Регоператор также обратил внимание, что за порчу контейнеров псковичей могут привлечь не только к административной, но и к уголовной ответственности по признакам состава преступления, предусмотренного статьями 167 и 214 УК РФ, а в случае хищения - по статьям 158 и 161 УК РФ.

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