«Экопром» напомнил псковичам об ответственности за порчу контейнеров

10:50, 21 апреля 2023, ПАИ

Филиал ООО «Экопром» предупредил псковичей об ответственности за порчу контейнеров.

Так, например, житель Печор поджёг пластмассовый мусорный контейнер возле дома № 24 на улице Сельской. Происшествие произошло в марте. В результате сотрудники МВД привлекли его к административной ответственности, предусмотренной статьей 7.17 КоАП РФ.

Регоператор также обратил внимание, что за порчу контейнеров псковичей могут привлечь не только к административной, но и к уголовной ответственности по признакам состава преступления, предусмотренного статьями 167 и 214 УК РФ, а в случае хищения - по статьям 158 и 161 УК РФ.