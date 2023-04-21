Пскович похитил велосипед рядом с магазином на Ленинградском шоссе

13:21, 21 апреля 2023, ПАИ

Молодой человек, подозреваемый в совершении кражи велосипеда, задержан в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ранее 29-летний пскович заявил в полицию о хищении велосипеда от продуктового магазина на Ленинградском шоссе в Пскове. Ущерб от пропажи составил 15 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, которым оказался 31-летний местный житель, ранее судимый за грабеж. Молодой человек задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В ходе обыска у него был изъят похищенный велосипед.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ. Ведется следствие.