На псковича завели дела за взятку налоговому инспектору и наезд на полицейского
Уголовные дела возбуждены в отношении 43-летнего мужчины по материалам оперативно-разыскной деятельности УЭБ и ПК УМВД России по городу Пскову. Он подозревается в даче взятки и применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает СУ СК по Псковской области.
По версии следствия, 19 апреля на площади Ленина в Пскове подозреваемый передал налоговому инспектору, который участвовал в проведении оперативно-разыскного мероприятия, взятку в размере 70 тысяч рублей за содействие и непроведение проверок в связанных с ним организациях.
В момент проведения неотложных следственных действий по документированию противоправной деятельности предполагаемый злоумышленник совершил наезд на полицейского, рассказали в ведомстве.
В настоящее время мужчина задержан в процессуальном порядке. Проводятся следственные действия по сбору и закреплению доказательственной базы.