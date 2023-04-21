На псковича завели дела за взятку налоговому инспектору и наезд на полицейского

15:13, 21 апреля 2023, ПАИ

Уголовные дела возбуждены в отношении 43-летнего мужчины по материалам оперативно-разыскной деятельности УЭБ и ПК УМВД России по городу Пскову. Он подозревается в даче взятки и применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает СУ СК по Псковской области.

По версии следствия, 19 апреля на площади Ленина в Пскове подозреваемый передал налоговому инспектору, который участвовал в проведении оперативно-разыскного мероприятия, взятку в размере 70 тысяч рублей за содействие и непроведение проверок в связанных с ним организациях.

В момент проведения неотложных следственных действий по документированию противоправной деятельности предполагаемый злоумышленник совершил наезд на полицейского, рассказали в ведомстве.

В настоящее время мужчина задержан в процессуальном порядке. Проводятся следственные действия по сбору и закреплению доказательственной базы.