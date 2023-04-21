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Общество

Псковичей предупредили о росте заболеваемости новым штаммом «Арктур»

Всплеск заболеваемости новым штаммом коронавируса «Арктур» ожидается в Псковской области в мае. Об этом сообщила главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в беседе с корреспондентом ПАИ.

На сегодняшний момент, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России выявлено всего четыре случая заражения Арктуром, при этом в Псковской области пока нет данных о заболевших, но продолжают циркулировать такие штаммы как Омикрон, Кракен, Цербер, Кентавр.

«Риск появления Арктура в Псковской области высок, эпидемиологи ожидают от этого вируса очень высокую заразность, большую, чем у всех его предшественников. Даже небольшой контакт с заражённым ведёт к инфецированию», - отметила Анастасия Повторейко и добавила, что вспышка заболеваемости прогнозируется в мае.

По словам главврача, больницы готовы к подъему заболеваемости - есть свободные места, коечный фонд и необходимые препараты.

Она заметила, что, несмотря на лёгкость протекания заболевания, есть люди с сопутствующими болезнями и пожилые пациенты, которые находятся в группе риска. «При наличии любых симптомов заболевания нужно оставаться дома и проходить тестирование, тем самым обеспечив безопасность себя и своих близких», - резюмировала главный врач областной инфекционной больницы.

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