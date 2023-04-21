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Общество

Александр Котов: Муниципальные служащие первыми узнают о проблемах жителей области

Команда Псковской области достигла серьезных результатов по итогам прошлого года и получила высокую оценку на федеральном уровне от президента России Владимира Путина, сказал председатель регионального парламента Александр Котов. Сегодня, 21 апреля, он выступил на Форуме местного самоуправления, передает корреспондент ПАИ. 

«Эта команда позволяет нам вместе, общими усилиями решать все проблемы, которые есть в нашей Псковской области», - сказал он.  

Александр Котов отметил, что муниципальные служащие в режиме офлайн сталкиваются с гражданами и первыми узнают о всех проблемах, которые необходимо решить.   

«Понятно, что людям сложно разделить, чей уровень полномочий, компетенций относится к решению тех или иных проблем, и, конечно, они обращаются к той или иной власти, которая ближе всего находится. И вам, конечно, в этой ситуации работать очень сложно», - подчеркнул он и поблагодарил органы местного самоуправления за добросовестную работу.

«Муниципальный служащий - это профессия, которой многие из вас посвятили годы работы, и сегодня нужно, конечно же, вспомнить тех ветеранов органов местного самоуправления, которые трудились на разных должностях в наших муниципальных образованиях, всех тех, кто имеет отношение к местному самоуправлению», - заключил он.

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