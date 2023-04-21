Спрятанные под вагоном-цистерной сигареты изъяли в Пыталовском районе

17:05, 21 апреля 2023, ПАИ

Табачные изделия более чем на 100 тысяч рублей изъяли сотрудники таможенного поста ЖДПП Скангали и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в Пыталовском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Под вагоном-цистерной, в несущей балке жесткости, сотрудники контролирующих служб обнаружили пластиковые пластины, прикрепленные с помощью скотча. Демонтировав пластины, таможенники нашли под ними 14 брикетов с пачками сигарет. Каждый брикет крепился к вагону с помощью магнита.

Общее количество сокрытого товара – 1680 пачек сигарет различных марок. Предварительная стоимость табачных изделий превышает 100 тысяч рублей. Незадекларированная продукция изъята. Возбуждено дело об административном правонарушении.

«Злоумышленники применяют разнообразные способы сокрытия от таможенного контроля табачной продукции, используя крепление и вложение табачных изделий в технологических полостях вагонов. Специфика нашей службы подразумевает знание конструктивных особенностей всех типов вагонов, поэтому выявление тайников не представляет особой сложности», – рассказал начальник таможенного поста ЖДПП Скангали Виталий Пирогов.