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Встреча с губернатором поменяла жизнь школьницы из Острова

Победительница акции «Губернаторский дневник – 2022» рассказала о своей жизни после приема у главы региона Михаила Ведерникова. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда в Пскове».

Фото: Комсомольская Правда

Третьеклассница из Острова София Березовская заработала больше всех оценок среди своих ровесников и была приглашена на встречу с губернатором. С того момента прошел уже целый год.

«Прошлой осенью в моей жизни произошла очень интересная и неожиданная для меня встреча, о которой я с радостью и гордостью вспоминаю со своими родными и друзьями. Это была встреча с нашим губернатором Михаилом Ведерниковым. Он пригласил меня и других детей, которые получили больше всего пятерок в триместре, на чаепитие на свою работу в здание правительства Псковской области», — отметила она.

Как встреча повлияла на выбор будущей профессии и хобби Софии, читайте в материале «КП в Пскове».

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