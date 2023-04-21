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Экономика

В Псковской области могут ввести налоговые преференции для бизнесменов из других регионов

Пресс-служба ПОСД

Налоговые преференции для предпринимателей из других регионов предлагается ввести в Псковской области – соответствующий проект закона внёс в региональный парламент губернатор Михаил Ведерников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Законопроект предусматривает установление для организаций и индивидуальных предпринимателей из других субъектов РФ минимальных ставок налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения. Распространяться налоговые льготы будут на субъекты малого и среднего предпринимательства, впервые зарегистрированные на территории Псковской области в связи с переменой ими места нахождения или места жительства.

«Я убеждён, что эта инициатива областного правительства имеет глубокую подоплёку и получит кумулятивный эффект», - прокомментировал законопроект председатель парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.

По мнению вице-спикера, налоговые преференции позволят привлечь в область новые субъекты малого и среднего предпринимательства, а также вернуть предпринимателей, которые раньше зарегистрировали свой бизнес в соседних регионах с более выгодными условиями налогообложения. «Приход новых организаций и ИП позволит нам создать дополнительные рабочие места, потому что в законе очень чётко прописано, что хозяйственная деятельность должна осуществляться на территории Псковской области. А что такое дополнительные рабочие места? Это дополнительные налоговые поступления в бюджет», - поддержал инициативу областного правительства Александр Братчиков.

Согласно законопроекту воспользоваться минимальными налоговыми ставками индивидуальные предприниматели смогут в течение трёх налоговых периодов с момента переезда, организации – при регистрации и постановке на налоговый учёт в Псковской области в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года.

Законодательную инициативу Собрание рассмотрит на апрельской сессии.

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