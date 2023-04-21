Михаил Ведерников одержит убедительную победу на выборах, уверен Александр Котов

17:42, 21 апреля 2023, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов выразил уверенность, что Михаил Ведерников одержит убедительную победу на предстоящих выборах. Свое мнение он высказал на форуме Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», передает корреспондент ПАИ.

«Было бы сложно давать оценку губернатору после того, как ее дал президент. У главы государства есть достаточно источников, чтобы оценить, как работает губернатор, исполнительные и законодательные органы региона. Эта оценка была самой высокой, это кредит доверия, который мы должны оправдать», – сказал Александр Котов.

По его словам, необходимо проявить сплоченность, чтобы «результат подтвердил ту поддержку, которая есть сегодня».