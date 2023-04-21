Председатель Псковской гордумы примет участие в губернаторских праймериз
Председатель Псковской гордумы Александр Гончаренко станет участником предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на пост губернатора Псковской области. Об этом с форума «Единой России» в Пскове передает корреспондент ПАИ.
Сам Гончаренко на форуме «Единой России» уже заявил, что он будет голосовать за кандидатуру действующего главы региона Михаила Ведерникова.
Ранее сообщалось, что в качестве кандидата на предварительное голосование «Единой России» на выборах губернатора Псковской области политсовет регионального отделения партии поддержал главу региона Михаила Ведерникова.
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