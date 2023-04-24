Продукцию великолукского бренда «Красное знамя» можно заказать через приложение

15:00, 24 апреля 2023, ПАИ

Продукция великолукского бренда «Красное знамя» продается не только на полках, но и в приложении псковских магазинов. Об этом ПАИ сообщили представители бренда «Красное знамя».

Великолукский бренд по производству натуральной фермерской продукции «Красное знамя» предлагает молоко, яйцо и мясную продукцию, вкус и качество которой высоко оценили жители всей Псковской области.

На агроферме в Новосокольническом районе собирается молоко от лучших голштинских коров. Оно бережно пастеризуется на современном оборудовании без участия человека и отправляется на прилавки магазинов региона.

Молоко бренда разливается в бутылки и пакеты, причем в пакете – честный литр молока. Это выгодный вариант, поскольку литр пакетированного молока стоит дешевле, чем 0,9 литра молока в бутылке.

Отметим, что теперь молоко «Красное знамя» можно купить не только в магазинах-партнерах, фирменном магазине и в сети «Пятерочка», но и заказать через доставку в приложении торговой сети «Пятерочка».

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