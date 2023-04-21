Актёры Псковского драмтеатра отправились на церемонию вручения «Золотой маски»

21:00, 21 апреля 2023, ПАИ

Актёры Псковского драмтеатра им. Пушкина номинированы на премию «Золотая маска – 2023», лауреатов которой объявят 22 апреля в Москве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

В торжественной церемонии вручения примет участие творческая команда спектакля Псковского театра драмы «Морфий»: артисты Александр Овчаренко, Наталья Петрова, Камиль Хардин, художник Александр Стройло, художник по свету Игорь Фомин, режиссёр Антон Фёдоров, арт-директор театра Андрей Пронин и художественный руководитель Дмитрий Месхиев.

Спектакль «Морфий» борется за «Золотую маску» в семи номинациях, в том числе в главной: «Лучший драматический спектакль большой формы», «Лучшая мужская роль» (Александр Овчаренко), «Лучшая женская роль второго плана» (Наталья Петрова), «Лучшая мужская роль второго плана» (Камиль Хардин), «Лучшая работа художника» (Антон Фёдоров), «Лучшая работа художника по костюмам» (Антон Фёдоров, Александр Стройло).



Фото: Псковский драматический театр



Фото: Псковский драматический театр



Фото: Псковский драматический театр



Фото: Псковский драматический театр



Фото: Псковский драматический театр



Фото: Псковский драматический театр











Церемония начнётся в 19:00 на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. «Золотая маска» проведёт прямую трансляцию.

Спектакль «Морфий» по рассказам Михаила Булгакова выпустил в Псковском театре драмы в 2022 году режиссёр Антон Фёдоров. Над световым оформлением спектакля работал художник по свету Игорь Фомин, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска». Художники по костюмам — Антон Фёдоров и Александр Стройло (главный художник Псковского театра драмы, заслуженный художник РФ). Композитор — Григорий Калинин. Автор видеоанимации — Владислав Щетинин.

В спектакле заняты заслуженный артист России Сергей Попков, Александр Овчаренко, Камиль Хардин, Наталья Петрова, Анна Шуваева, Екатерина Миронова, Денис Кугай.

Псковский академический театр драмы в третий раз оказывается в числе номинантов Национальной театральной премии «Золотая маска». В 2019 году спектакль «Река Потудань» получил шесть номинаций, в 2020 году спектакль «Ревизор» был выдвинут на соискание премии в пяти позициях и стал лауреатом в номинации «Лучшая женская роль второго плана».

В состав жюри премии в этом году вошли театроведы и критики Екатерина Дмитриевская, Анна Степанова, Алексей Бартошевич, Елена Груева, режиссёры Дамир Салимзянов, Андрей Калинин, Олег Липовецкий, Галина Зальцман, Ильгиз Зайниев, художник Анастасия Глебова и артисты Евгения Симонова, Олег Ханов.