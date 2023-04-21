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Общество

Житель Псковского района получил срок за нетрезвое вождение

Житель Псковского района будет отбывать реальный срок лишения свободы за повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Псковского района.

Установлено, что 22 января 2023 года злоумышленник, имеющий непогашенную судимость от 25.02.2023 за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, привлечённым к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения), и лишённый права управления транспортным средством, вновь сел за руль принадлежащей ему автомашины «Шевроле-Нива» в состоянии алкогольного опьянения в деревне Соловьи Псковского района. Однако пьяный водитель был остановлен сотрудниками ГИБДД и отстранён от управления транспортным средством.

По результатам рассмотрения дела суд с учётом позиции государственного обвинителя, данных о личности виновного, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств назначил виновному наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также установил запрет на управление транспортными средствами сроком на 4 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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