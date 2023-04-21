В Новоржеве мужчина до смерти забил соседа монтировкой

10:09, 22 апреля 2023, ПАИ

В Новоржеве перед судом предстанет 51-летний мужчина по обвинению в умышленном причинении соседу тяжких телесных повреждений со смертельным исходом, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, 3 сентября 2022 года обвиняемый поссорился с соседом во дворе своего дома в городе Новоржеве. В ходе конфликта мужчина схватил монтировку и ударил ей по голове соседа. С полученной черепно-мозговой травмой потерпевший был госпитализирован, однако спустя пять дней скончался.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.