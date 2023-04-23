Несколько улиц Пскова перекроют сегодня для проведения марафона

09:01, 23 апреля 2023, ПАИ

В Пскове перекроют движение на нескольких улицах на время марафона «Мехуборка-2023», который состоится сегодня, 23 апреля. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

С 7:30 до 16:00 будет запрещено движение по улице Спортивной (от Гражданской до Кузнецкой) и по улице Кузнецкой (от площади Победы до Октябрьского проспекта).

С 10:00 до 16:00 прекращается движение по Рижскому проспекту (от площади Ленина до Максима Горького), по улице Максима Горького (от Рижского проспекта до Пароменской), по улице Пароменской (от Максима Горького до Ольгинской набережной) от дома № 6 по улице Набережная Реки Великой до Профсоюзной, по улице Профсоюзной, по улице Советской (от Октябрьской площади до Свердлова).

В качестве объездов определены улица Гражданская, Октябрьский проспект, улица Юбилейная, мост имени 50-летия Октября, Советский (Троицкий) мост, улица Леона Поземского, мост А. Невского, улица 128-й Стрелковой Дивизии, улица Вокзальная.

Напомним, первый день марафона «Мехуборка-2023» стартовал в Пскове 22 апреля.