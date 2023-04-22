Первый день марафона «Мехуборка-2023» стартовал в Пскове

13:49, 22 апреля 2023, ПАИ

Первый день марафона «Мехуборка-2023» стартовал сегодня, 22 апреля, в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

В 13:00 стартовала беговая экскурсия по городу с организатором марафона, мастером спорта по спортивному ориентированию и биатлону Александром Кузьминым. В 17:00 начнётся бесплатная экскурсия по Псковскому кремлю с Анной Холмовой. Чтобы присоединиться к ней, участникам необходимо будет в 16:50 подойти ко входу в Псковский кремль около Рыбницкой башни.

Выдача стартовых номеров для участия в забеге продолжится до 18:00. При отсутствии медицинской справки её можно оформить у врача, который работает на территории стадиона.

Расписание мероприятия марафона на 23 апреля:

08:30 — начало выдачи стартовых номеров,

10:00 — старт забега на дистанцию 42,2 км,

11:00 — окончание выдачи стартовых номеров,

11:00 — старт забега на 1 км,

11:30 — награждение победителей на дистанции 1 км,

12:00 — старт забега на 10,55 км и 21,1 км,

12:10 — старт забега на 5 км,

15:00 — закрытие трассы,

15:00 — награждение победителей на всех дистанциях,

15:40 — закрытие стартового городка.

На марафоне ожидается до 1000 участников. Также сообщается, что на время забега в Пскове перекроют движение автотранспорта на нескольких улицах.

Также организаторы сообщили, что участников псковского марафона «Мехуборка-2023» наградят уникальными медалями.