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Первый день марафона «Мехуборка-2023» стартовал в Пскове

Первый день марафона «Мехуборка-2023» стартовал сегодня, 22 апреля, в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Фото Андрея Степанова. Псковский полумарафон «Мехуборка-2022»

В 13:00 стартовала беговая экскурсия по городу с организатором марафона, мастером спорта по спортивному ориентированию и биатлону Александром Кузьминым. В 17:00 начнётся бесплатная экскурсия по Псковскому кремлю с Анной Холмовой. Чтобы присоединиться к ней, участникам необходимо будет в 16:50 подойти ко входу в Псковский кремль около Рыбницкой башни.

Выдача стартовых номеров для участия в забеге продолжится до 18:00. При отсутствии медицинской справки её можно оформить у врача, который работает на территории стадиона.

Фото: Борис Елкин

Расписание мероприятия марафона на 23 апреля:

  • 08:30 — начало выдачи стартовых номеров,
  • 10:00 — старт забега на дистанцию 42,2 км,
  • 11:00 — окончание выдачи стартовых номеров,
  • 11:00 — старт забега на 1 км,
  • 11:30 — награждение победителей на дистанции 1 км,
  • 12:00 — старт забега на 10,55 км и 21,1 км,
  • 12:10 — старт забега на 5 км,
  • 15:00 — закрытие трассы,
  • 15:00 — награждение победителей на всех дистанциях,
  • 15:40 — закрытие стартового городка.

На марафоне ожидается до 1000 участников. Также сообщается, что на время забега в Пскове перекроют движение автотранспорта на нескольких улицах.

Также организаторы сообщили, что участников псковского марафона «Мехуборка-2023» наградят уникальными медалями.

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