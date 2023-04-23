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Общество

Наталья Агре посетила Псковский центр временного содержания несовершеннолетних нарушителей

Рабочая встреча с заместителем председателя комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов, членом Общественной палаты Российской Федерации Натальей Агре прошла в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД по Псковской области

Начальник центра Галина Михайлова провела экскурсию, показала комнату для реабилитации и рассказала о работе педагогов, психологов и воспитателей. Участники встречи обсудили эффективность формата деятельности организации, а также поговорили о дальнейшем расширении категорий несовершеннолетних, подлежащих помещению в центр временного содержания несовершеннолетних нарушителей.

Наталья Агре отметила, что профилактический потенциал таких центров «сложно переоценить».

«Здесь с ребёнком работают педагоги, психологи, воспитатели и созданы все условия, чтобы не только скорректировать поведение, но выстроить взаимодействие с его семьей и образовательной организацией. Именно эти профилактические меры помогают не допустить дальнейших правонарушений со стороны ребёнка. Я ещё раз убедилась, что необходимо расширять функционал этих центров, и для обсуждения уже внесённых поправок к федеральному закону «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», которые инициировала Мария Бутина, 15 мая мы проведём круглый стол в Общественной палате РФ», — подчеркнула Наталья Агре.

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