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Спорт

Названы имена победителей на дистанции 1 км псковского марафона «Мехуборка-2023»

На псковском марафоне «Мехуборка-2023», который проходит сегодня, 23 апреля, наградили победителей на дистанции 1 километр, передает корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

10 лет и младше:

Мальчики: 1 место – Максим Лукьяненков

Девочки: 1 место – Юлия Волкова

Группа 11-15 лет:

Парни: 1 место - Назар Калинин

Девушки: 1 место - Виктория Сычева

Взрослые:

1 место среди девушек - Александра Быкова

1 место среди мужчин - Сергей Соляник. Его результат составил 2 минуты 53 секунды.

Ранее сообщалось, что прошло торжественное открытие Псковского марафона.

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