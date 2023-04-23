Названы имена победителей на дистанции 1 км псковского марафона «Мехуборка-2023»
На псковском марафоне «Мехуборка-2023», который проходит сегодня, 23 апреля, наградили победителей на дистанции 1 километр, передает корреспондент ПАИ.
10 лет и младше:
Мальчики: 1 место – Максим Лукьяненков
Девочки: 1 место – Юлия Волкова
Группа 11-15 лет:
Парни: 1 место - Назар Калинин
Девушки: 1 место - Виктория Сычева
Взрослые:
1 место среди девушек - Александра Быкова
1 место среди мужчин - Сергей Соляник. Его результат составил 2 минуты 53 секунды.
Ранее сообщалось, что прошло торжественное открытие Псковского марафона.
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