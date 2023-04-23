Названы имена победителей на дистанции 1 км псковского марафона «Мехуборка-2023»

12:17, 23 апреля 2023, ПАИ

На псковском марафоне «Мехуборка-2023», который проходит сегодня, 23 апреля, наградили победителей на дистанции 1 километр, передает корреспондент ПАИ.

10 лет и младше:

Мальчики: 1 место – Максим Лукьяненков

Девочки: 1 место – Юлия Волкова

Группа 11-15 лет:

Парни: 1 место - Назар Калинин

Девушки: 1 место - Виктория Сычева

Взрослые:

1 место среди девушек - Александра Быкова

1 место среди мужчин - Сергей Соляник. Его результат составил 2 минуты 53 секунды.

Ранее сообщалось, что прошло торжественное открытие Псковского марафона.