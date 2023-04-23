Прошло торжественное открытие Псковского марафона «Мехуборка-2023»

11:34, 23 апреля 2023, ПАИ

Торжественное открытие Псковского марафона «Мехуборка-2023» проходит на стадионе «Машиностроитель», передаёт корреспондент ПАИ.

На марафон прибыли участники из 30 регионов России.

«Мы рады приветствовать всех на самом грандиозном и масштабном беговом событии региона!» — сказал директор Псковского марафона «Мехуборка-2023» Артур Екабсон.

Также организатор Псковского марафона «Мехуборка-2023», спортивный директор марафона Александр Кузьмин пожелал спортсменам удачи и личных рекордов.

Напомним, что сегодня несколько улиц Пскова перекрыли для проведения марафона.