Прошло торжественное открытие Псковского марафона «Мехуборка-2023»
Торжественное открытие Псковского марафона «Мехуборка-2023» проходит на стадионе «Машиностроитель», передаёт корреспондент ПАИ.
На марафон прибыли участники из 30 регионов России.
«Мы рады приветствовать всех на самом грандиозном и масштабном беговом событии региона!» — сказал директор Псковского марафона «Мехуборка-2023» Артур Екабсон.
Также организатор Псковского марафона «Мехуборка-2023», спортивный директор марафона Александр Кузьмин пожелал спортсменам удачи и личных рекордов.
Напомним, что сегодня несколько улиц Пскова перекрыли для проведения марафона.
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