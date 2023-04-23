Пропавшую 30-летнюю женщину разыскивают в Псковской области

13:27, 23 апреля 2023, ПАИ

30-летнюю женщину ищут в Псковской области. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Екатерина Лобанова, проживающая в деревне Веретье Локнянского района, пропала 14 апреля, до сих пор её местоположение неизвестно. Женщина была одета в штаны и куртку чёрного цвета.

Приметы: рост 170 см, среднее телосложение, тёмные короткие волосы и карие глаза.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.