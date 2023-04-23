Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Пропавшую 30-летнюю женщину разыскивают в Псковской области

30-летнюю женщину ищут в Псковской области. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области»

Екатерина Лобанова, проживающая в деревне Веретье Локнянского района, пропала 14 апреля, до сих пор её местоположение неизвестно. Женщина была одета в штаны и куртку чёрного цвета.

Приметы: рост 170 см, среднее телосложение, тёмные короткие волосы и карие глаза.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 апреля 2023

Великолучанин потерял два миллиона рублей после разговора с мошенником
23 апреля 2023

Пропавшую 30-летнюю женщину разыскивают в Псковской области
23 апреля 2023

Три ручные гранаты обнаружили в Великолукском районе
23 апреля 2023

Мужчина госпитализирован в результате падения с высоты в Пскове
22 апреля 2023

Два человека погибли при пожаре в Струго-Красненском районе
21 апреля 2023

Пять человек пострадали в результате ДТП в Стругах Красных

21 апреля 2023

Минометную мину нашли на улице в Новосокольниках
21 апреля 2023

Опубликованы фотографии сгоревшего в Опочецком районе КамАЗа

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...