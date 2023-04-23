Великолучанин потерял два миллиона рублей после разговора с мошенником

15:47, 23 апреля 2023, ПАИ

Великолучанин перевел на счет мошенников два миллиона рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

18 апреля жителю Великих Лук позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил собеседнику, что некие злоумышленники якобы хотят незаконно оформить на него кредит. Для предотвращения преступления мужчине настоятельно рекомендовали самому срочно взять кредит и перевести полученные деньги на «безопасный счет». В итоге великолучанин последовал «рекомендации» звонившего и лишился двух миллионов рублей.

Осознав произошедшее, потерпевший обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого выясняются обстоятельства произошедшего.