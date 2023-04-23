ВИДЕО «Тема недели»: Владимир Путин, Михаил Ведерников, командная работа, «Единая Россия» и предвыборная дистанция
Очередной выпуск авторской программы «Тема недели» вышел в эфир на телеканале «Первый Псковский».
В новом выпуске расскажут о совещании президента России Владимира Путина с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, о командной работе в правительстве и о предвыборной дистанции.
«Тема недели» на «Первом Псковском» вышла 22 апреля. Повтор — в воскресенье, 30 апреля, в 12:10.
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