ВИДЕО «Тема недели»: Владимир Путин, Михаил Ведерников, командная работа, «Единая Россия» и предвыборная дистанция

17:18, 23 апреля 2023, ПАИ

Очередной выпуск авторской программы «Тема недели» вышел в эфир на телеканале «Первый Псковский».

В новом выпуске расскажут о совещании президента России Владимира Путина с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, о командной работе в правительстве и о предвыборной дистанции.

«Тема недели» на «Первом Псковском» вышла 22 апреля. Повтор — в воскресенье, 30 апреля, в 12:10.