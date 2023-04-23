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Спорт

Псковский ветеран по шахматам победил на турнире в Петербурге

Команда «Онежские парни», в составе котором играл известный ветеран псковских шахмат, кандидат в мастера спорта России Валерий Жихарев, победила на межрегиональном турнире «Кубок друзей Г. Находкина». Соревнования по шахматам проходили в Санкт-Петербурге, сообщили ПАИ в Федерации шахмат Псковской области. 

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

В шахматном клубе «На Петроградской стороне» прошёл лично-командный турнир по блицу среди ветеранов северной столицы, Северо-Западного региона и других городов России. Организатором и спонсором соревнований выступил кандидат медицинских наук, полковник медицинской службы Геннадий Находкин при содействии Федерации шахмат Санкт-Петербурга. «К сожалению, сам Геннадий Находкин заболел, и соревнование прошло без его участия», — говорится в сообщении. 

По словам Валерия Жихарева, псковские ветераны не смогли принять участие, поэтому он вошел в состав команды «Онежские парни». «Надеюсь, что в следующем году псковские ветераны смогут организоваться и порадовать, прежде всего самих себя, участием в этом замечательном турнире», — отметил псковский шахматист. 

По итогам турнира «Онежские парни» заняли первое место. Второе место досталось команде «Никольский десант», а бронзовыми призерами стали спортсмены из команды «Дежавю».

Всего в турнире приняли участие 20 команд. 80 ветеранов поборолись за шахматными досками за различные призы, учреждённые организаторами соревнований. В Федерации подчеркнули, что среди участников: профессионалы и любители шахмат, рабочие и академики, представители бизнеса и военнослужащие, а также учёные и медики.

Более 40 участников получили кубки, медали, дипломы и грамоты, ценные подарки, а все ветераны — памятные медали участников турнира.

Также Валерий Жихарев в конце соревнований презентовал песню, которую он сочинил и посвятил турниру.

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