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Политика

Псковский избирком подвёл итоги голосования на выборах главы Пустошкинского района

Псковская областная избирательная комиссия подвела итоги голосования на выборах главы в Пустошкинском районе. Итоги голосования опубликованы в телеграм-канале регионального избиркома.

Голоса избирателей распределились следующим образом:

  • Кравцов Юрий Эдуардович («Единая Россия») — 80,03 % (2 104 голоса);
  • Янкевич Валерий Станиславович (КПРФ) — 12,4 % (326 голосов);
  • Борисов Алексей Анатольевич (ЛДПР) — 4,07 % (107 голосов);
  • Агаджанова Елена Аркадьевна, («Партия Роста») — 1,75 % (46 голосов).

Отметим, что в выборах приняли участие 2 629 человек — 40,29 % избирателей Пустошкинского района.

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