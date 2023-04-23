Псковский избирком подвёл итоги голосования на выборах главы Пустошкинского района
Псковская областная избирательная комиссия подвела итоги голосования на выборах главы в Пустошкинском районе. Итоги голосования опубликованы в телеграм-канале регионального избиркома.
Голоса избирателей распределились следующим образом:
- Кравцов Юрий Эдуардович («Единая Россия») — 80,03 % (2 104 голоса);
- Янкевич Валерий Станиславович (КПРФ) — 12,4 % (326 голосов);
- Борисов Алексей Анатольевич (ЛДПР) — 4,07 % (107 голосов);
- Агаджанова Елена Аркадьевна, («Партия Роста») — 1,75 % (46 голосов).
Отметим, что в выборах приняли участие 2 629 человек — 40,29 % избирателей Пустошкинского района.
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