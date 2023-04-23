Псковский избирком подвёл итоги голосования на выборах главы Пустошкинского района

23:39, 23 апреля 2023, ПАИ

Псковская областная избирательная комиссия подвела итоги голосования на выборах главы в Пустошкинском районе. Итоги голосования опубликованы в телеграм-канале регионального избиркома.

Голоса избирателей распределились следующим образом:

Кравцов Юрий Эдуардович («Единая Россия») — 80,03 % (2 104 голоса);

Янкевич Валерий Станиславович (КПРФ) — 12,4 % (326 голосов);

Борисов Алексей Анатольевич (ЛДПР) — 4,07 % (107 голосов);

Агаджанова Елена Аркадьевна, («Партия Роста») — 1,75 % (46 голосов).

Отметим, что в выборах приняли участие 2 629 человек — 40,29 % избирателей Пустошкинского района.