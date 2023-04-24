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Экономика

В Роскачестве рассказали про реальные наценки в магазинах

Наценка на продукты в магазинах бывает разной, в зависимости от категории, а кое-чем продавцы даже торгуют себе в убыток, рассказала начальник отдела по работе с торговыми сетями Департамента по взаимодействию с потребительским рынком Роскачества Софья Зильберт.

По ее словам, к товарам с низкой наценкой относится продукция так называемой «основной потребительской корзины»: это популярные фрукты и овощи, такие как капуста, лук, огурцы, морковь, яблоки, бананы, а также и другие товары — сахар, яйца, вермишель. Наценка там обычно не превышает десять-пятнадцать процентов от себестоимости, заметила она. 

«Некоторые позиции из этого списка даже продаются с отрицательной наценкой, так как доступные цены на товары-лидеры потребительского спроса помогают торговым сетям заполучить лояльность покупателей в условиях высокой конкуренции», — отметила эксперт, передает агентство «Прайм».

Софья Зильберт подчеркнула, что самую высокую наценку имеют такие товары, как алкоголь, напитки, сыры, снеки и попкорн. Такая наценка может составлять десятки, а то и сотни процентов.

«Мало кто задумывается, но цена килограмма жевательной резинки — более двух тысяч рублей. Есть и «ситуативные» товары, например, живые цветы на 8 марта и 1 сентября можно продавать с 200-300-процентной наценкой», — говорится в сообщении.

Она добавила, что для экономного покупателя есть спасение — дискаунтеры. Это магазины, которые реализуют товары по ценам ниже среднерыночных. «Проще говоря, дискаунтеры можно назвать магазинами экономкласса. Товары в них стоят дешевле, чем в других торговых точках. Снижение цен достигается с помощью экономии владельцев на всех сопутствующих расходах и услугах», — обратила внимание эксперт.

Дискаунтеры, в отличие от супермаркетов и гипермаркетов, экономят на оборудовании, оформлении и дизайне помещений, а также на обслуживающем персонале и аренде. Поэтому наценка и, как следствие, итоговая цена товара там может быть существенно ниже, заключила Софья Зильберт.

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