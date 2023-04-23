Праздничную афишу подготовили в «Михайловском» на майские выходные

09:41, 24 апреля 2023, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает жителей и гостей Святогорья на спектакль, концерты и познавательно-развлекательные программы, запланированные на праздничные и выходные майские дни, точнее — в период с 29 апреля по 9 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Большую афишу по традиции открывает интерактивная фольклорная программа, приуроченная к празднованию «Ягория» — дня, когда Русская православная церковь вспоминает одного из самых почитаемых своих святых — великомученика Георгия Победоносца. Крестьянский «Егорий» в центральной и северной России к тому же ещё и «пастуший праздник» — день первого выгона скота на открытые пастбища. Фольклорную программу «играют» в музейном комплексе в деревне Бугрово.

Любителей театра музейщики и учащиеся Лицея искусств «Санкт-Петербург» ждут в Тригорском на литературно-музыкальном спектакле «Дельвиг. Сны», в основу которого легли реальные факты биографии поэта, лицейского однокашника и друга Пушкина.

Также в майскую афишу в музее включили вечер русского романса «Весна, весна, пора любви...» в Тригорском, концерт ко Дню Победы на площади перед музейным Научно-культурным центром в посёлке Пушкинские Горы, мастер-класс по созданию письма-треугольника «Письма, опалённые войной» в Центре творческих и музейных программ в Бугрово.

Полную информацию о том, что запланировали в «Михайловском» на майские праздничные и выходные дни, с указанием времени проведения, возрастных рекомендаций и прочих подробностей о каждом из событий, можно найти на официальном сайте музея-заповедника.