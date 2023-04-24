Брать займы на другого человека в России станет сложнее

10:02, 24 апреля 2023, ПАИ

Деятельность мошенников, которые берут займы на других людей, с 24 апреля значительно усложнится. В силу вступят утвержденные Центральным банком (ЦБ) обновленные базовые стандарты для микрофинансовых организаций (МФО). Об этом сообщает газета «Известия».

Основные изменения в новой редакции базового стандарта деятельности МФО направлены на предотвращение случаев мошенничества при выдаче онлайн-займов, пояснили в пресс-службе Центробанка.

«Ранее единых правил по проверке данных, предоставленных клиентом, у МФО не было. Однако многие крупные компании уже использовали предусмотренные стандартом способы проверки. Задача новой редакции стандарта — привести остальные компании к адекватному уровню защиты», — сообщили в ЦБ.

Оформление займов в МФО без согласия гражданина в последнее время стало серьезной проблемой, отметила руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков», координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева. И слабым местом эксперт считает именно упрощенную идентификацию клиентов при онлайн-выдачах.

«Проблема стоит так остро, поскольку МФО переводят средства по номеру банковской карты и, по сути, не имеют возможности установить получателя. Имея паспортные данные или копию паспорта жертв, злоумышленники оформляют на их имя многочисленные займы», — пояснила Лазарева.