Замыкание в электросчетчике привело к пожару в Плюссе
Короткое замыкание в электросчетчике привело к пожару в Плюссе. Возгорание произошло в двухквартирном жилом доме на улице Фадеева 21 апреля в 17:07, сообщили ПАИ в областном управлении МЧС.
В результате выгорела комната, огнем повреждено потолочное перекрытие на площади 15 квадратных метров.
Еще один пожар случился в 18:00 на улице Белинского в Пскове. Здесь из-за короткого замыкания электропроводки сгорел жилой дом.
В 23:03 в себежской деревне Кузнецовка загорелся сарай, огнем повреждена стена на площади 5 квадратных метров. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.
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