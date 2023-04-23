Замыкание в электросчетчике привело к пожару в Плюссе

10:40, 24 апреля 2023, ПАИ

Короткое замыкание в электросчетчике привело к пожару в Плюссе. Возгорание произошло в двухквартирном жилом доме на улице Фадеева 21 апреля в 17:07, сообщили ПАИ в областном управлении МЧС.

В результате выгорела комната, огнем повреждено потолочное перекрытие на площади 15 квадратных метров.

Еще один пожар случился в 18:00 на улице Белинского в Пскове. Здесь из-за короткого замыкания электропроводки сгорел жилой дом.

В 23:03 в себежской деревне Кузнецовка загорелся сарай, огнем повреждена стена на площади 5 квадратных метров. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.