Пять человек погибли при пожарах в Псковской области за выходные

11:07, 24 апреля 2023, ПАИ

Пять человек погибли при пожарах в Псковской области за прошедшие выходные. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении МЧС.

Так, 22 апреля в 0:31 на улице Рижской в Печорах выгорела комната в жилом доме. Предположительная причина случившегося — неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. 65-летний владелец дома обнаружен погибшим.

В 15:27 еще один пожар произошел в деревне Радежа Струго-Красненского района. Там из-за неосторожного курения загорелся жилой дом. Одна комната выгорела полностью, вторая — на площади 12 квадратных метров, также повреждена кровля. В результате погибли два человека — это 60-летние мужчина и женщина.

В 21:50 из-за короткого замыкания сгорел жилой дом в пыталовской деревне Подсосонье. На месте происшествия обнаружен погибшим 48-летний мужчина.

В 7:48 23 апреля пожарные выезжали в великолукскую деревню Беседино, где из-за неосторожного курения тоже сгорел жилой дом. Обнаружена погибшей 75-летняя женщина.