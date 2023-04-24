Вопрос об исполнении бюджета Пскова – 2022 рассмотрели в гордуме

11:17, 24 апреля 2023, ПАИ

Вопрос об исполнении бюджета Пскова за 2022 год рассмотрели члены комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Псковской городской Думы на заседании, которое прошло в понедельник, 24 апреля, под председательством Юлии Пожидаевой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

Как доложила начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт, доходы бюджета города за 2022 год исполнены на 100,6% от утвержденных бюджетных назначений и составили 9 306 501,8 тыс. руб. Расходы бюджета Пскова за прошлый год исполнены на 97,7% от утвержденных и составили 9 316 972,7 тыс. руб. Дефицит бюджета города в прошлом году – 10 471 тыс. руб.

Кроме того, на заседании комитета депутаты обсудили изменения в бюджет Пскова на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, а также изменения в положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Псков».