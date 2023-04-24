Высокую явку на выборах в Пустошкинском районе объяснил Игорь Сопов

12:35, 24 апреля 2023, ПАИ

Причины высокой явки на выборах в Пустошкинском районе назвал председатель Псковской областной избирательной комиссии Игорь Сопов в беседе с корреспондентом ПАИ.

Игорь Сопов напомнил, что в минувшие выходные в Псковской области прошла первая в этом году избирательная кампания - досрочные выборы главы Пустошкинского района. Голосование проводилось в течение двух дней: 22 и 23 апреля. В выборах принимали участие кандидаты от четырёх политических партий. За голосованием следили более 30 наблюдателей от партии «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР.

«За два дня голосования ни одной жалобы ни в УИКи, ни в ТИК не поступило. Выборы прошли честно, компетентно, без претензий со стороны избирателей и со стороны кандидатов. Выборы проходили при полном видеонаблюдении на каждом участке. Эту традицию мы продолжим и далее», - отметил Сопов.

Он также обратил внимание на высокую явку в более чем 40%. «Такая явка получилась в том числе благодаря двухдневному голосованию: люди могли спланировать своё время, а члены УИКов - добраться до каждого избирателя. Члены комиссий обошли все домовладения, доехали до каждого. Многодневная практика голосования себя полностью оправдала. Критика выездного голосования, которое якобы производится в пользу одного кандидата, неоправданна - мы лишь даем людям возможность проголосовать. Кроме того, велась активная информационная кампания и со стороны участковых избирательных комиссий, и со стороны кандитатов», - объяснил Игорь Сопов причины высокой явки.

На выборах главы района первое место занял кандидат от «Единой России» Юрий Кравцов, второе - от КПРФ, третье - от ЛДПР, четвёртое - от «Партии Роста». «Выборы были честные и конкурентные», - заключил Игорь Сопов.