10 ДТП произошло на псковских дорогах за неделю

12:16, 24 апреля 2023, ПАИ

10 ДТП произошло на дорогах Псковской области за неделю. В результате 14 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД по региону.

Инспекторы пресекли 1595 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения.

Выявлено 35 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное нетрезвое вождение задержаны восемь водителей.

