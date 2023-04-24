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Происшествия

В Пскове началась проверка по факту падения из окна двухлетнего ребёнка

Псковские следователи начали доследственную проверку по факту падения из окна двухлетнего ребёнка. Об этом ПАИ сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

Вечером 23 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение о госпитализации ребенка с телесными повреждениями после падения из окна квартиры на улице Михайловской в деревне Борисовичи Псковского района.

«Из собранных на первоначальном этапе материалов следует, что ребенок выпал из квартиры на третьем этаже, когда открыл окно. В настоящее время мальчик находится под наблюдением врачей. По предварительным данным, трагедия произошла по причине стоящего под окном дивана и отсутствия на окнах специальных фиксаторов: оставшись на считаные минуты без присмотра, ребенок забрался на него, открыл створку и выпал из окна. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - рассказали в следственном управлении.

В ведомстве напоминают, что в теплое время года падение из окон (балконов) – становится одной из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах.

«Никогда не держите окна помещения открытыми, если там находится ребенок. Вам кажется, что вы рядом, но секунда, на которую вы отвлечетесь, может стать последней в жизни вашего ребенка. Не надейтесь на москитные сетки: дети опираются на них и выпадают вместе с ними наружу. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра. Установите на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно. В доме, где есть малолетний ребенок, непременно должны стоять хотя бы фиксаторы – это минимальная защита, так как ребенок может открыть окно сам», - рекомендуют в следственном управлении.

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