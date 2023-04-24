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Культура

Книгу об отношении Пушкина к Наполеону презентовали в Пскове

Презентация новой книги «Пушкин и Наполеон. Диалоги» Ольги Муравьёвой состоялась в Центральной городской библиотеке Пскова. Автор лично представила ее читателям и подарила экземпляр читальному залу библиотеки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Ольга Муравьёва является потомком дворянского рода Муравьёвых, сотрудником Института русской литературы (Пушкинский дом) Российской Академии наук, заместителем председателя Пушкинской комиссии РАН. 

Создать книгу в жанре диалога ее вдохновило стихотворение Пушкина «Герой». В произведении «друг» беседует с «историком», в нем предпринята попытка объяснить отношение Пушкина к Наполеону. В своей небольшой лекции писательница также напомнила, что родной дядя Пушкина, Василий Львович, был лично знаком с Наполеоном, и рассказала много занимательных подробностей. 

Встреча в библиотеке завершилась тостами «за бессмертную славу», как и книга «Пушкин и Наполеон». Гостья оставила на подаренном Центральной библиотеке Пскова экземпляре своей книги автограф: «Библиотеке на Конной от автора».

Тираж книги составляет всего 500 экземпляров. Издание доступно псковским читателям в единственном экземпляре.

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