Псковпассажиравтотранс обвинили в несоблюдении экологического законодательства

13:36, 24 апреля 2023, ПАИ

ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» грубым образом не соблюдает требования закона в сфере экологии, сообщает прокуратура Пскова.

«В ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» действует программа производственного экологического контроля. В нарушение требований экологического законодательства предоставленная программа не содержит даты утверждения, сведений о средствах измерения расхода сброса, о сроках проведения данного учета, код и категория негативного воздействия на окружающую среду в настоящее время не соответствует актуальному свидетельству о постановке на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, что недопустимо», - пояснили в ведомстве.

В связи с этим в адрес директора ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» внесено представление, которое находится на рассмотрении. Поставлен вопрос о привлечении виновного лица к дисциплинарной ответственности. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры города Пскова.