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Культура

Санитарные дни пройдут в псковском музее на этой неделе

Санитарные дни пройдут в Псковском музее-заповеднике 25, 26 и 27 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.  

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

25 апреля (вторник) – санитарный день на следующих объектах музея: 
– Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря; 
– Главное здание Псковского музея-заповедника; 
– Картинная галерея Псковского музея-заповедника; 
– Поганкины палаты; 
– Приказная палата Псковского кремля; 
– Власьевская башня; 
– Плоская башня; 
– Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского; 
– Музей-квартира В. И. Ленина; 
– Музей истории города Печоры; 
– Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова; 
– Музей-усадьба М. П. Мусоргского; 
– Музей-усадьба С. В. Ковалевской. 

26 апреля (среда) – санитарный день на следующих объектах музея: 
– Двор Постникова; 
– Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза). 

27 апреля (четверг) – санитарный день в музейном комплексе «Варлаамовский угол» (Высокая и Варлаамовская башни). 

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