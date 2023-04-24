Санитарные дни пройдут в псковском музее на этой неделе

16:31, 24 апреля 2023, ПАИ

Санитарные дни пройдут в Псковском музее-заповеднике 25, 26 и 27 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

25 апреля (вторник) – санитарный день на следующих объектах музея:

– Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;

– Главное здание Псковского музея-заповедника;

– Картинная галерея Псковского музея-заповедника;

– Поганкины палаты;

– Приказная палата Псковского кремля;

– Власьевская башня;

– Плоская башня;

– Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;

– Музей-квартира В. И. Ленина;

– Музей истории города Печоры;

– Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;

– Музей-усадьба М. П. Мусоргского;

– Музей-усадьба С. В. Ковалевской.

26 апреля (среда) – санитарный день на следующих объектах музея:

– Двор Постникова;

– Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза).

27 апреля (четверг) – санитарный день в музейном комплексе «Варлаамовский угол» (Высокая и Варлаамовская башни).