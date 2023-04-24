Санитарные дни пройдут в псковском музее на этой неделе
Санитарные дни пройдут в Псковском музее-заповеднике 25, 26 и 27 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.
25 апреля (вторник) – санитарный день на следующих объектах музея:
– Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
– Главное здание Псковского музея-заповедника;
– Картинная галерея Псковского музея-заповедника;
– Поганкины палаты;
– Приказная палата Псковского кремля;
– Власьевская башня;
– Плоская башня;
– Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;
– Музей-квартира В. И. Ленина;
– Музей истории города Печоры;
– Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;
– Музей-усадьба М. П. Мусоргского;
– Музей-усадьба С. В. Ковалевской.
26 апреля (среда) – санитарный день на следующих объектах музея:
– Двор Постникова;
– Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза).
27 апреля (четверг) – санитарный день в музейном комплексе «Варлаамовский угол» (Высокая и Варлаамовская башни).