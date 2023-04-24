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Происшествия

Камеры видеонаблюдения засняли смерть мужчины в центре Печор

Камеры видеонаблюдения засняли смерть мужчины у дома № 3 на улице Псковской в центре города Печоры. На кадрах видно, как мужчина направляется к паре и что-то сообщает девушке и молодому человеку. Последний разворачивается к мужчине и наносит ему удары. Пострадавший падает на землю. 

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины. Также сюда прибыли бригада скорой помощи и следственно-оперативная группа МВД и СУ СК по Псковской области.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства смерти выясняются.

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