Камеры видеонаблюдения засняли смерть мужчины в центре Печор

16:37, 24 апреля 2023, ПАИ

Камеры видеонаблюдения засняли смерть мужчины у дома № 3 на улице Псковской в центре города Печоры. На кадрах видно, как мужчина направляется к паре и что-то сообщает девушке и молодому человеку. Последний разворачивается к мужчине и наносит ему удары. Пострадавший падает на землю.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины. Также сюда прибыли бригада скорой помощи и следственно-оперативная группа МВД и СУ СК по Псковской области.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства смерти выясняются.