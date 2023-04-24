Александр Котов прокомментировал законопроект о первых выборах в муниципальных округах

16:52, 24 апреля 2023, ПАИ

Законопроект о первых выборах в новых муниципальных округах прокомментировал председатель областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире программы «Тема недели» на телеканале «Первый Псковский».

Согласно документу, главу муниципального округа депутаты изберут тайным голосованием из числа кандидатов, представленных по результатам конкурса. «Я считаю, что в данном случае это наиболее эффективный подход, потому что конкурсная комиссия будет отбирать представителей кандидатов, желающих принять участие в выборах глав муниципальных округов исходя из квалификационных требований, которые будут установлены для кандидатов», - сказал Александр Котов.

По его словам, будут введены определенные ограничения для кандидатов, то есть не все желающие смогут участвовать в выборах с учетом этих требований. «Предполагается, что глава муниципального образования будет возглавлять исполнительно-распределительный орган - администрацию муниципального округа, соответственно, он должен обладать прежде всего хозяйственными навыками, организаторскими способностями, этим и обоснованы квалификационные требования к кандидатам», - подчеркнул председатель парламента.

Он обратил внимание, что такой способ выборов уже опробовали в городе Пскове, действующий глава Борис Елкин избран по результатам отбора конкурсной комиссии путем тайного голосования депутатов городской Думы. «И если оценивать результаты его [Бориса Елкина. – Прим. ред.] работы за этот короткий промежуток времени, можно сказать, что эта система эффективно работает», - сказал Александр Котов и выразил надежду на то, что во вновь созданных муниципальных округах также эффективно будут работать главы муниципальных образований, которых выберут путем тайного голосования.

По словам Александра Котова, глава муниципального образования – это в меньшей степени политизированная должность, это «больше должность хозяйственная». «Это человек, который должен отвечать за организацию работы исполнительного органа, должен отвечать за успешную работу вверенного ему хозяйства. И эта норма закона в проекте и предусматривается. Я надеюсь, что большинство депутатов поддержат, проголосуют за этот закон и точно так же, как в городе Пскове, мы в ближайшее время увидим преимущества и эффективность этой модели избрания глав муниципальных образований», - заключил Александр Котов.