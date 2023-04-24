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Общество

Михаил Ведерников проконтролировал ход капремонта улицы Яна Фабрициуса

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проверил, как проводится капитальный ремонт улицы Яна Фабрициуса в Пскове на участке от улицы Металлистов до улицы Вокзальной. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области. 

«Объём работы на объекте большой, была проведена замена сетей коммунальной инфраструктуры», - отмечается в сообщении.  

Фото здесь и далее: официальный Telegram-канал Псковской области

От Вокзальной до Гагарина уже готово основание для обустройства нижнего слоя асфальта. За улицей Гагарина ведутся работы по уплотнению песчаного основания, рассказал подрядчик главе региона. 

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