Бежаницкие полицейские задержали угонщика автомобиля

17:51, 24 апреля 2023, ПАИ

Автомобиль ВАЗ-2110 угнал безработный мужчина в Бежаницком районе 22 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Вечером 22 апреля из гаража у дома на улице Мира в поселке Бежаницы был совершен угон автомобиля «ВАЗ-2110». Получив сообщение о произошедшем, сотрудники МО МВД России «Бежаницкий» провели необходимые оперативно-разыскные мероприятия и в кратчайшие сроки установили подозреваемого в неправомерном завладении автомобилем», - написали в пресс-службе.

Угонщиком оказался ранее судимый житель Бежаниц, 1990 года рождения. Угнанный автомобиль был обнаружен на дороге Пушкинские Горы – Локня у деревни Иваново Бежаницкого района без технических повреждений.

По версии следствия, подозреваемый, находясь в нетрезвом состоянии, решил прокатиться на автомобиле своего знакомого без его ведома. Однако по дороге в баке кончился бензин, угонщик съехал в кювет, где его за рулем угнанной легковушки и задержали подоспевшие полицейские.

Отметим, что фигурант ранее уже привлекался к ответственности за вождение транспортного средства в нетрезвом виде. В настоящее время в его отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.