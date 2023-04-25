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Общество

Великолучанка стала победительницей всероссийского конкурса дизайнеров

Фото из телеграм-канала главы города

Великолучанка Полина Яковлева стала победительницей Всероссийского конкурса «Я — дизайнер!». Об этом сообщает глава города Великие Луки Николай Козловский.

Фото из телеграм-канала главы города

На конкурсе Полина представила проект светильника «Семейные ценности». Она отправилась в Нижний Новгород, куда приглашены победители конкурса для участия в онлайн-курсе «Промдизайн» и в пятитидневной дизайн-лаборатории.

Фото из телеграм-канала главы города

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