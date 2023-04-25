Великолучанка стала победительницей всероссийского конкурса дизайнеров
Великолучанка Полина Яковлева стала победительницей Всероссийского конкурса «Я — дизайнер!». Об этом сообщает глава города Великие Луки Николай Козловский.
На конкурсе Полина представила проект светильника «Семейные ценности». Она отправилась в Нижний Новгород, куда приглашены победители конкурса для участия в онлайн-курсе «Промдизайн» и в пятитидневной дизайн-лаборатории.
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