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Общество

Совфед поддержал законопроект о тишине

Проект федерального закона «О соблюдении тишины и покоя граждан в Российской Федерации» поддержали в Совете Федерации. Об этом сообщает газета «Известия».

Документ предполагает установку для всех регионов времени запрета на шум с 22:00 до 7:00, а также единое время для громкого ремонта — с 9:00 до 19:00 (исключительно в будние дни, с перерывом с 13:00 до 15:00). Кроме того, согласно документу, управляющие компании смогут получить право привлекать нарушителей к ответственности и проводить с гражданами профилактические беседы.

Проект внесли в Госдуму в феврале текущего года. Его рассмотрят в первом чтении в весеннюю сессию, сообщил первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ от ЛДПР Владимир Кошелев.

«Проблема шума в многоквартирных домах волнует жителей всех регионов. Несмотря на действие в субъектах РФ местных законов о тишине, эта проблема остается. Единый закон, регулирующий этот вопрос, необходим — нужны правила, которыми будут руководствоваться на территории всей страны», — сказал член Совета Федерации Анатолий Артамонов.

Также он указал на необходимость как можно четче прописать в документе, что можно считать шумом.

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