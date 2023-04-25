Два человека сгорели в собственном доме в Локнянском районе

10:07, 25 апреля 2023, ПАИ

Два человека сгорели в собственном доме в Локнянском районе. Пожар произошел 24 апреля в 12:27 в деревне Юхово. Погибшими обнаружены 65-летний мужчина и 68-летняя женщина, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети.

Сегодня, 25 апреля, в 4:55 в Великих Луках пожар произошел в пятиэтажном жилом доме на проспекте Ленина. В двухкомнатной квартире на третьем этаже в комнате сгорел диван. Погиб 66-летний мужчина. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении.

24 апреля в 14:46 в Пскове в двухкомнатной квартире на Народной вспыхнула настольная лампа. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.

В 18:07 в Великих Луках на Октябрьском проспекте в легковом автомобиле «Додж Караван» 2005 года выпуска выгорел моторный отсек, огнем повреждены лакокрасочное покрытие и передняя часть салона. Предварительная причина возгорания – неисправность узлов топливной системы.