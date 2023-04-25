Опубликована программа встречи воздухоплавателей в Великих Луках

11:10, 25 апреля 2023, ПАИ

Опубликована программа 27-й Международной встречи воздухоплавателей, которая пройдет в Великих Луках с 11 по 17 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале «Воздухоплавание | Великие Луки».

Так, утром 11 июня состоятся тренировочные полеты. С 9:00 и до 15:00 пройдет регистрация участников в гостинице «Юбилейная» на площади Ленина, 2.

12 июня начнется также с тренировочных полетов, а регистрация участников будет проходить с 9:00 до 14:00 в гостинице. В 15:30 будет сделано памятная фотография команд около знака основателям воздухоплавания в Великих Луках. Затем колонна начнет движение к месту общего старта аэростатов в 18:00.

Торжественное открытие и представление участников встречи пройдет на Летней эстраде в 18:30. С 19:30 до 21:00 запланирован общий старт из крепости.

13, 14, 15, 16, а также утром 17 июня будут проводиться спортивные полеты.

В последний день мероприятия в 17:00 подведут итоги, наградят победителей и торжественно закроют встречу. Мероприятие состоится в Доме культуры Ленинского комсомола на улице Зверева, 29.

Ночное свечение аэростатов можно будет увидеть с 21:30 до 23:00.