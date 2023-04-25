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Спорт

Псковичи стали призерами соревнований по конному спорту среди лиц с ОВЗ

Соревнования по конному спорту среди лиц с ограниченными возможностями здоровья состоялись в Новгородской области. Состязания проходили с 9 по 21 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова. 

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

Псковские спортсмены под руководством тренера Кристины Соловьевой заняли призовые места в различных номинациях. Всего в соревнованиях приняли участие 44 всадника из Пскова, Санкт-Петербурга, Мурманска, Калининграда, Великого Новгорода и Ленинградской области.

Псковичка Ангелина Львова стала победительницей в «тесте по выездке» и заняла 3-е место на «рабочей тропе». Дарья Русяева стала второй в «тесте Дерби III уровня». Сергей Иванов взял серебро на «рабочей тропе». Иван Пятериков занял 7-е место в дисциплине «начало выездки Тест А».

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